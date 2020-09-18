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Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
09:06
Фото: rosbalt.ru
Как передают российские СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Ярославской области, житель Рыбинска уже начал давать признательные показания.
Ранее за информацию, которая помогла бы задержать подозреваемого в убийстве двух падчериц, было объявлено крупное вознаграждение.
Правоохранительные органы смогли задержать мужчину, который подозреваеься в жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Сопротивления он не оказывал, передают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции Рыбинска.
Предполагается, что в ближайшее время суд вынесет решение об аресте задержанного.
О трагедии стало известно во вторник, 15 сентября, когда жительница города Рыбинска, вернувшись с работы, нашла в квартире тела двух дочерей 2006 и 2011 г.р. с явными признаками смерти насильственного характера.
В причастности к гибели сестер правоохранители заподозрили Виталия Молчанова, который являлся их отчимом. Мужчина был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по факту двойного убийства.
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