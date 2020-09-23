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В России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом
12:22
Фото: vk.com
За последние сутки в РФ было зарегистрировано еще 6 595 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания, в Москве суточный прирост составил 1 050.
В российской столице ежесуточный показатель превысил тысячу человек впервые с июня, отметили в федеральном штабе. За период начала пандемии в РФ нарастающим итогом в общей сложности зарегистрировали 1 128 836 положительных тестов на COVID-19.
Новые случаи заражения за минувшие сутки были зафиксированы в 84 регионах страны, в частности, в Петербурге, где подтвердился диагноз у 215 человек, Подмосковье (205), в Ростовской и Воронежской областях (соответственно 189 и 162).
В течение прошедших суток среди пациентов с коронавирусом в РФ было зарегистрировано 149 летальных исходов. Общее число жертв коронавируса составляет сейчас 19 948.
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