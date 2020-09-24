ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19
В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19
Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей
Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей
Кержаков стал главным тренером «Томи»
Кержаков стал главным тренером «Томи»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режимаЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователейДипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей
Во Франции расследуют утечку данных о разговоре Макрона и ПутинаВо Франции расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленкуВ Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
В правительстве допускают уточнение параметров всероссийской реновацииВ правительстве допускают уточнение параметров всероссийской реновации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп: Байден знал о финансовых операциях своего сына


24.9.2020 20:09
Трамп: Байден знал о финансовых операциях своего сынаФото: kapital.kz

Американские сенаторы-республиканцы подготовили доклад, в котором, в частности, указывалось о сделках, которые Хантер Байден мог совершать с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.

Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, его соперник на предстоящих президентских выборах - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден имел представление о действиях своего сына.

Американский лидер Дональд Трамп сделал такое заявление в интервью радиопрограмме Brian Kilmeade Show, которое также транслировалось на сайте телерадиокомпании Fox News. По словам политика, Джо Байден имел представление о деятельности своего сына. Трамп отметил, что Байден-младший получал "все эти деньги из Китая, с Украины и из других мест".

Глава Соединенных Штатов высказался на эту тему, когда его попросили прокомментировать подготовленный сенаторами доклад. Республиканцы, в частности, указывали на крупные финансовые сделки, которые Хантер Байден мог совершать с российской предпринимательницей Еленой Батуриной. Трамп пояснил, что его обвиняли в неких связях с Россией, "которых на самом деле нет". при этом "он получил $3,5 млн от России", - сказал американский лидер.

Такая сумма фигурировала в документе, созданном сенаторами от Висконсина и Айовы Роном Джонсоном и Чаком Грассли. В докладе отмечалось, что $3,5 млн по безналичному расчету от Батуриной получила компания Rosemont Seneca Thornton, в число основателей которой входит сын Байдена.

Авторы документа утверждают, что Хантер Байден и его родственники были задействованы в "масштабной финансовой сети, которая объединяла их с иностранными гражданами и правительствами" различных государств. В числе тех, с кем они могли взаимодействовать, подчеркивали республиканцы, могли быть к китайские граждане, связанные с Компартией и Народно-освободительной армией КНР.

Ранее член Республиканской партии США Дэн Форест во время общения с жителями одного из населенных пунктов своего штата в рамках агитационной встречи позволил себе усомниться в жизнеспособности Джо Байдена. Политик заявил о том, что "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Билл Гейтс сделал прогноз о сроках окончания пандемииБилл Гейтс сделал прогноз о сроках окончания пандемии
Исламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в НигереИсламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в Нигере
В Рочестере 2 человека погибли, 16 пострадали во время стрельбыВ Рочестере 2 человека погибли, 16 пострадали во время стрельбы
В Египте обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 летВ Египте обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет
США ввели санкции против президента ВенесуэлыСША ввели санкции против президента Венесуэлы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru