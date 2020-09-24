Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: Байден знал о финансовых операциях своего сына

24.9.2020 20:09

Фото: kapital.kz



Американские сенаторы-республиканцы подготовили доклад, в котором, в частности, указывалось о сделках, которые Хантер Байден мог совершать с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.



Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, его соперник на предстоящих президентских выборах - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден имел представление о действиях своего сына.



Американский лидер Дональд Трамп сделал такое заявление в интервью радиопрограмме Brian Kilmeade Show, которое также транслировалось на сайте телерадиокомпании Fox News. По словам политика, Джо Байден имел представление о деятельности своего сына. Трамп отметил, что Байден-младший получал "все эти деньги из Китая, с Украины и из других мест".



Глава Соединенных Штатов высказался на эту тему, когда его попросили прокомментировать подготовленный сенаторами доклад. Республиканцы, в частности, указывали на крупные финансовые сделки, которые Хантер Байден мог совершать с российской предпринимательницей Еленой Батуриной. Трамп пояснил, что его обвиняли в неких связях с Россией, "которых на самом деле нет". при этом "он получил $3,5 млн от России", - сказал американский лидер.



Такая сумма фигурировала в документе, созданном сенаторами от Висконсина и Айовы Роном Джонсоном и Чаком Грассли. В докладе отмечалось, что $3,5 млн по безналичному расчету от Батуриной получила компания Rosemont Seneca Thornton, в число основателей которой входит сын Байдена.



Авторы документа утверждают, что Хантер Байден и его родственники были задействованы в "масштабной финансовой сети, которая объединяла их с иностранными гражданами и правительствами" различных государств. В числе тех, с кем они могли взаимодействовать, подчеркивали республиканцы, могли быть к китайские граждане, связанные с Компартией и Народно-освободительной армией КНР.



Ранее член Республиканской партии США Дэн Форест во время общения с жителями одного из населенных пунктов своего штата в рамках агитационной встречи позволил себе усомниться в жизнеспособности Джо Байдена. Политик заявил о том, что "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.



Автор: Злата Богатова

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