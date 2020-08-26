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Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец


26.8.2020 10:09
Дэн ФорестФото: newsobserver.com
Дэн Форест

Претендующий на пост главы Белого дома Джо Байден может не дожить до церемонии инаугурации в случае победы на выборах. С таким утверждением  выступил представитель Республиканской партии США Дэн Форест, являющийся вице-губернатором Северной Каролины.

Член Республиканской партии США Дэн Форест во время общения с жителями одного из населенных пунктов своего штата в рамках агитационной встречи позволил себе усомниться в жизнеспособности Джо Байдена. Об этом рассказывает The Washington Post. Политик заявил о том, что "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Бывшему американскому вице-президенту Джо Байдену 20 ноября должно исполниться семьдесят восемь  лет. Ранее он официально принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах, которые запланированы на 3 ноября этого года.

В своей речи перед утвердившими его делегатами конвенции Байден вновь высказал ряд обвинений в адрес Трампа. Бывший вице-президент, в частности, говорил о том, что политика нынешнего лидера привела к разобщению населения и росту агрессии, следствием чего стал страх. По словам Байдена, Америка сейчас практически "погрузилась во тьму".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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