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Кержаков стал главным тренером «Томи»
24.9.2020 17:57
Фото: censor.net
Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков теперь является главным тренером футбольного клуба "Томь".
Информация об этом появилась на официальном сайте томского клуба.
Как указано в сообщении, теперь Александр Кержаков занимает пост главного тренера "Томи". Отмечается, что спортсмен ранее уже прибыл в Томск. Согласно контракту, который Кержаков подписал с "Томью", сотрудничество будет продолжаться по меньшей мере до конца сезона 2020/21. Сейчас клуб выступает в первом дивизионе — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), занимая двадцать первое место.
Начиная с 2018 года Александр Кержаков работал в качестве наставника юношеской сборной России по футболу.
Ранее сообщалось о недоразумении, которое случилось в ходе торжественной церемонии награждения после финального матча Кубка России по футболу. Оказавшиеся победителями игроки петербургского "Зенита" не смогли сдержать эмоций и уронили крышку доставшегося им приза. В результате трофей разбился, упав на газон.
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