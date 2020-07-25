Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Игроки «Зенита» разбили трофей после победы в Кубке России по футболу

25.7.2020 21:54

Фото: vk.com

Футболисты не смогли сдержать эмоций и уронили крышку трофея.



Игроки петербургского "Зенита" не смогли сдержать эмоций и уронили крышку доставшегося им Кубка России.



Как передают российские СМИ, это случилось в ходе торжественной церемонии награждения, которая была организована сразу после финального матча.



Крышка выигранного петербуржцами Кубка России разбилась, упав на газон, когда не скрывавшие своих эмоций игроки готовились к командному фотографированию с трофеем.



В финале Кубка России петербуржцы смогли одержать победу над командой "Химки". Игра, организованная в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0. Самым результативным сегодня был Артем Дзюба, с пенальти забивший единственный мяч.



Сделав золотой дубль в сезоне-2019/20, представители Северной столицы смогли добавить победу в Кубке к золоту чемпионата России.



Автор: Злата Богатова

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