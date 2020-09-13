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В Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса


13.9.2020 23:03
В Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавирусаФото: livejournal.com

Представители властей Чехии заявили о признаках второй волны эпидемии.

В последнее время темпы распространения инфекции на территории республики являются одними из наиболее высоких в Евросоюзе, передает ТАСС.

Чехию начинает захлестывать вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, заявил уполномоченный правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула. Выступление транслировалось в эфире Чешского телевидения.

Как подчеркнул Прымула, доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить, чтобы госпитализировать пациентов с тяжелой формой заболевания. На текущий момент можно говорить о том, что в Чехии началась вторая волна пандемии, констатировал представитель руководства страны.

В последнее время в республике каждый день увеличивается уровень суточного выявления новых пациентов. Показатели уже стали одними из наиболее высоких среди в ЕС. По состоянию на утро воскресенья в Чехии за 24 часа было зафиксировано еще более 1,5 инфицированных.

По данным официальной статистики, в Чехии, где сейчас проживает порядка 10,7 млн человек, с начала пандемии коронавирусом заболели более 35,4 тыс. жителей. Скончались 453 жителя, еще свыше 21,2 уже побороли недуг.

Ранее стало известно о признаках второй волны коронавируса в Австрии.

Автор: Злата Богатова

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