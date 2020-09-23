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В Лондоне тайную инаугурацию Лукашенко сочли дискредитирующей
07:33
Фото: thesun.co.uk
Доминик Рааб
Состоявшаяся накануне, 23 сентября, в Минске тайная церемония инаугурации еще больше дискредитирует Александра Лукашенко.
С таким заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб.
Министр иностранных дел Великобритании прокомментировал вступление белорусского лидера на пост главы государства в своем Твиттере. Как написал Доминик Рааб, тайная церемония инаугурации "еще больше подрывает" репутацию Александра Лукашенко. По мнению главы британского ведомства, "сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа".
Ранее представители американского Госдепартамента опубликовали заявление, в котором указывалось: власти Соединенных Штатов не считают Лукашенко законным президентом Белоруссии даже после того, как в Минске прошла его инаугурация.
С аналогичными заявлениями накануне уже выступили представители властей Латвии, Литвы и Польши. В Германии указали на несоответствие выборов нормам, а также странный формат проведения церемония инаугурации президента.
Сразу после того, как Александр Лукашенко вступил в должность главы государства, в столице Беларуси возобновились протестные акции, не прекращающиеся уже на протяжении полутора месяцев. Для разгона толпы белорусские правоохранители, перешедшие на усиленный режим работы, использовали водометы и слезоточивый газ, а также активно применяли резиновые дубинки. По данным СМИ, накануне силовиками были задержаны сотни протестующих.
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