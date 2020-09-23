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В Вашингтоне отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии


03:33
В Вашингтоне назвали сфальсифицированными результаты выборов в БелоруссииФото: livejournal.com
В Вашингтоне назвали сфальсифицированными результаты выборов в Белоруссии

Представители руководства Соединенных Штатов заявили о том, что в Вашингтоне не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, несмотря на состоявшуюся в Минске церемонию инаугурации.

Как указано в заявлении американского Госдепартамента, проходившие 9 августа в Белоруссии президентские выборы не были свободными и справедливыми. Потому результаты, которые были объявлены ЦИК страны, власти США считают сфальсифицированными и нелегитимными.

В тексте, выдержки из которого приводят западные СМИ, подчеркивается, что в Вашингтоне "не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии".

Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители властей Латвии, Литвы и Польши. В Германии указали на несоответствие выборов нормам, а также странный формат проведения церемония инаугурации президента.

Накануне, 23 сентября, в Минске вступил в должность главы государства Александр Лукашенко. Проведение инаугурации не было анонсировано, и сразу после того, как стало о ней известно, в столице Беларуси возобновились протестные акции, не прекращающиеся уже на протяжении полутора месяцев.

Для разгона толпы белорусские правоохранители, перешедшие на усиленный режим работы, использовали водометы и слезоточивый газ. По данным СМИ, накануне силовиками были задержаны десятки протестующих.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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