ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сына
В Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сына
Путин внес законопроекты с изменениями по обновленной Конституции
Путин внес законопроекты с изменениями по обновленной Конституции
Трамп заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово
Трамп заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минске милиция водометами разгоняет протестующих, есть пострадавшиеВ Минске милиция водометами разгоняет протестующих, есть пострадавшие
Навального выписали из больницыНавального выписали из больницы
«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»
В России открыли революционный природный антибиотикВ России открыли революционный природный антибиотик
На торги выставят ранее неизвестную пленку со съемок «Андрея Рублева» На торги выставят ранее неизвестную пленку со съемок «Андрея Рублева»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минске милиция водометами разгоняет протестующих, есть пострадавшие


23.9.2020 20:31
В Минске милиция водометами разгоняет протестующих, есть пострадавшиеФото: livejournal.com

По меньшей мере два человека пострадали в Минске после того, как милиция начала применять спецсредства для разгона очередной протестной акции. Ранее в МВД Беларуси заявили о том, что правоохранители переходят на усиленный режим работы в связи с призывами к несанкционированным мероприятиям.

Призывом возобновить акции протеста белорусская оппозиция отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко. Церемония состоялась сегодня, 23 сентября, без предварительного объявления. Она не транслировалась по телевидению и проводилась без участия представителей иностранных дипмиссий.

В Министерстве юстиции РБ на запрос РИА Новости заявили, что церемония инаугурации Лукашенко проводилась в полном соответствии с действующим законодательством страны. Присутствие дипломатов и телетрансляция не являются обязательными требованиями, подчеркнули в ведомстве.

Вскоре после того, как стало известно о том, что Лукашенко вновь официально вступил в должность главы государства, на улицах Минска начали собираться протестующие. В центр города снова устремились колонны военной техники с силовиками и автозаки. По последним данным, правоохранители задержали около пятидесяти наиболее активных участников манифестаций.

Бывший кандидат на пост президента РБ Светлана Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом и объявила себя единственным избранным белорусским лидером.

Представители руководства ряда стран, в частности, Латвии, Литвы и Польши заявили о том, что не признают Лукашенко легитимным главой Белоруссии. В Берлине указали на нарушения во время недавних президентских выборов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В ЕС требуют заморозить активы фигурантов расследований НавальногоВ ЕС требуют заморозить активы фигурантов расследований Навального
Древние астрономические знаки нашли на «Горе пришельцев» в Шри-ЛанкеДревние астрономические знаки нашли на «Горе пришельцев» в Шри-Ланке
Путин внес законопроекты с изменениями по обновленной КонституцииПутин внес законопроекты с изменениями по обновленной Конституции
В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины ВиссарионаВ Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона
Посольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBCПосольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBC

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru