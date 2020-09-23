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В Минске милиция водометами разгоняет протестующих, есть пострадавшие
23.9.2020 20:31
Фото: livejournal.com
По меньшей мере два человека пострадали в Минске после того, как милиция начала применять спецсредства для разгона очередной протестной акции. Ранее в МВД Беларуси заявили о том, что правоохранители переходят на усиленный режим работы в связи с призывами к несанкционированным мероприятиям.
Призывом возобновить акции протеста белорусская оппозиция отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко. Церемония состоялась сегодня, 23 сентября, без предварительного объявления. Она не транслировалась по телевидению и проводилась без участия представителей иностранных дипмиссий.
В Министерстве юстиции РБ на запрос РИА Новости заявили, что церемония инаугурации Лукашенко проводилась в полном соответствии с действующим законодательством страны. Присутствие дипломатов и телетрансляция не являются обязательными требованиями, подчеркнули в ведомстве.
Вскоре после того, как стало известно о том, что Лукашенко вновь официально вступил в должность главы государства, на улицах Минска начали собираться протестующие. В центр города снова устремились колонны военной техники с силовиками и автозаки. По последним данным, правоохранители задержали около пятидесяти наиболее активных участников манифестаций.
Бывший кандидат на пост президента РБ Светлана Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом и объявила себя единственным избранным белорусским лидером.
Представители руководства ряда стран, в частности, Латвии, Литвы и Польши заявили о том, что не признают Лукашенко легитимным главой Белоруссии. В Берлине указали на нарушения во время недавних президентских выборов.
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