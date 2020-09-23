Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти

06:10

Фото: smi2.net



Американский президент Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он в случае проигрыша на выборах мирную передачу власти.



Главу Соединенных Штатов спросили об этом в ходе состоявшейся в Белом доме пресс-конференции.



Говоря о проведении голосования по почте, глава США подчеркнул, что "очень сильно выражал недовольство" по этому поводу. Не став прямо отвечать на вопрос о мирной передаче власти, Дональд Трамп лишь отметил: "Посмотрим, что произойдет".



Реакция американского президента практически сразу вызвала бурный отклик в политических кругах Соединенных Штатов. В частности, сенатор-республиканец Митт Ромни счел "немыслимым и неприемлемым" возможный отказ президента страны от мирного перехода власти.



Стоит отметить, что проведения голосования с помощью почты продолжает вызывать многочисленные споры. В прошлом Трамп уже не раз говорил о том, что такая практика изобилует мошенничеством. Не приводя никаких доказательств, нынешний американский лидер утверждал, что демократы воспользуются голосованием по почте, чтобы попытаться фальсифицировать результаты выборов.



Ранее в Вашингтоне заявили о том, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, несмотря на состоявшуюся в Минске церемонию инаугурации. В заявлении американского Госдепартамента подчеркивалось, что проходившие 9 августа в Белоруссии президентские выборы не были свободными и справедливыми. Потому результаты, которые были объявлены ЦИК страны, власти США считают сфальсифицированными и нелегитимными.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 146

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:59 Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 03:33 В Вашингтоне отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии

В Вашингтоне отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии 23.9.2020 21:28 Власти Болгарии высылают двух российских дипломатов

Власти Болгарии высылают двух российских дипломатов 22.9.2020 21:57 США ввели санкции против президента Венесуэлы

США ввели санкции против президента Венесуэлы 22.9.2020 21:28 Путин внес законопроекты с изменениями по обновленной Конституции