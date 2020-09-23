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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
06:10
Фото: smi2.net
Американский президент Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он в случае проигрыша на выборах мирную передачу власти.
Главу Соединенных Штатов спросили об этом в ходе состоявшейся в Белом доме пресс-конференции.
Говоря о проведении голосования по почте, глава США подчеркнул, что "очень сильно выражал недовольство" по этому поводу. Не став прямо отвечать на вопрос о мирной передаче власти, Дональд Трамп лишь отметил: "Посмотрим, что произойдет".
Реакция американского президента практически сразу вызвала бурный отклик в политических кругах Соединенных Штатов. В частности, сенатор-республиканец Митт Ромни счел "немыслимым и неприемлемым" возможный отказ президента страны от мирного перехода власти.
Стоит отметить, что проведения голосования с помощью почты продолжает вызывать многочисленные споры. В прошлом Трамп уже не раз говорил о том, что такая практика изобилует мошенничеством. Не приводя никаких доказательств, нынешний американский лидер утверждал, что демократы воспользуются голосованием по почте, чтобы попытаться фальсифицировать результаты выборов.
Ранее в Вашингтоне заявили о том, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, несмотря на состоявшуюся в Минске церемонию инаугурации. В заявлении американского Госдепартамента подчеркивалось, что проходившие 9 августа в Белоруссии президентские выборы не были свободными и справедливыми. Потому результаты, которые были объявлены ЦИК страны, власти США считают сфальсифицированными и нелегитимными.
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