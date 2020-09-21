Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Помпео: США отреагируют на инцидент с Навальным

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Фото: parstoday.com



Как только будут известны все факты, власти Соединенных Штатов отреагируют на случившееся с российским оппозиционером Алексеем Навальным.



С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майкл Помпео.



Как отметил глава Госдепа США, в Вашингтоне сейчас ожидают результатов исследования проб Алексея Навального, которые уже на следующей неделе представят эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). На эту тему американский дипломат говорил в интервью газете Bild, которое было опубликовано в понедельник.



По словам Майкла Помпео, руководство Соединенных Штатов считает совершенно неприемлемым использование химоружия. Поэтому нет никаких оснований полагать, что американские власти не предпримут никаких мер из-за госпитализации российского блогера, учитывая, что в Берлине настаивают на версии о его умышленном отравлении.



Госсекретарь также отметил, что американское руководство ожидает от российских властей проведения расследования в связи с госпитализацией Навального.



Ранее оппозиционер потребовал вернуть ему личные вещи и одежду, которые забрали, когда он попал в больницу в Омске. Представители регионального Минздрава на это заявили, что у медиков ничего нет - все было изъято в рамках проверки, которую проводят правоохранительные органы.



Автор: Злата Богатова

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