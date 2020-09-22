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На торги выставят ранее неизвестную пленку со съемок «Андрея Рублева»
22.9.2020 23:44
Фото: vk.com
Общая продолжительность любительского фильма составляет чуть более получаса - 33 минуты 4 секунды, передает ТАСС.
Неизвестная ранее пленка-кинолетопись, которая была сделана во время съемок знаменитой картины "Андрей Рублев" режиссера Андрея Тарковского, уйдет с молотка 6 октября.
Уникальный лот, включающий в себя три бобины пленки, будет представлен на торгах, которые 6 октября проведет аукционный дом "12-й стул". Пресс-служба организации отмечает, что речь идет о заметном событии в истории отечественной киноистории, ведь эти записи, сделанные на площадках фильма "Андрей Рублев", прежде еще никогда не видела публика.
На черно-белых кадрах любительской ленты можно увидеть таких известных артистов, как Анатолий Солоницын, Михаил Кононов и других. На записи они словно не видели, что их снимают и потому держались совершенно естественно.
Запись также содержит кадры, на которых режиссер Андрей Тарковский вместе с поэтом Николаем Глазковым, сыгравшим в фильме "летуна Егорку", катаются по озеру на лодке
Представители аукционного дома пояснили, что пленка представляет собой "уникат", с нее невозможно сделать копии. Записи велись во Владимире, рядом с церковью Покрова на Нерли, и Изборске (Псковская область), где Тарковский снимал свою знаменитую историческую драму.
Премьера фильма "Андрей Рублев" состоялась в 1966 году. Кинокартина впоследствии получила многочисленные награды, в том числе, приз Международной ассоциации кинокритиков на киносмотре в Каннах 1969 года.
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