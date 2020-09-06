|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Захарова извинилась за свой пост о Вучиче в Белом доме
6.9.2020 20:14
Фото: amic.ru
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пост, ранее появившийся в ее Facebook.
Запись, посвященная визиту президента Сербии Александра Вучича в Соединенные Штаты, вызвала резкую критику у представителей Белграда.
Как пояснила Мария Захарова, ее публикация была неверно интерпретирована. Извинившись, пресс-секретарь российского МИД пояснила, что в действительности она хотела лишь указать на недружелюбные действия американских властей.
Разместив пост о визите сербского лидера Александра Вучича в Белый дом, официальный представитель МИД РФ выражала неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". По ее словам, для руководства Соединенных Штатов "протокольные уловки стали одним из приемов" для создания видимости собственной значимости.
На пост о президенте Сербии ранее крайне неодобительно отреагировал руководитель канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Позднее с критикой в адрес Марии Захаровой также выступил и глава оборонного ведомства той страны Александр Вулин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|