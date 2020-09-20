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Спецслужбы задержали отправителя ядовитых писем Трампу
09:00
Фото: vk.com
Подозреваемый в отправке ядовитого письма в Белый дом был задержан при въезде в Соединенные Штаты, сообщает NBC.
Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах страны отмечается, что предполагаемый отправитель письма с рицином был задержан сотрудниками Таможенно-пограничной службы при министерстве нацбезопасности США.
По данным телевизионного канала CNN, в совершении преступления подозревается женщина, которая ранее находилась в Канаде. Спецслужбы задержали ее, когда она пыталась попасть на территорию Соединенных Штатов. Сведений о личности женщины, которая может быть причастна к отправке рицина американскому президенту Дональду Трампу, из официальных источников пока не поступало.
Отмечается лишь, что женщину задержали в минувшее воскресенье, 20 сентября, когда она пыталась пересечь границу в штате Нью-Йорк. Во время досмотра, который проводился на пограничном переходе, у нее был изъят пистолет. Предполагается, что уже в самое ближайшее время прокуратура предъявит задержанной обвинения.
Ранее американские правоохранители смогли перехватить письмо с рицином, адресованное Трампу. Президенту прислали послание с ядовитым веществом, которое получают из касторовых бобов. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) совместно с сотрудниками Секретной службы США выяснили, что письмо (по данным ряда источников - посылка) отправлялась из Канады.
Следователи пока не выявили какой-либо связи между посланиями с рицином и международными террористическими группировками. Но исключать какие-то версии слишком рано - обстоятельства инцидента лишь начали устанавливать.
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