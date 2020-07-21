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В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19
15:11
Фото: gubernator96.ru
На Урале после заражения коронавирусом умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, передают российские СМИ.
Главе ведомства было лишь сорок три года.
Как сообщается на странице в Instagram главы региона Евгения Куйвашева, министр Дмитрий Дегтярев скончался сегодня, 22 июля. Губернатор выразил соболезнования близким бывшего руководителя агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
По словам Куйвашева, у Дегтярева несколько недель назад врачи диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента. Однако заболевание протекало тяжело, в последнее время Дегтярев был подключен к аппарату ИВЛ.
Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день Свердловская область занимает четвертое место в России по числу зараженных COVID-19. За период с начала пандемии в этом регионе коронавирусом заразились 18 484 человека. В течение минувших суток было выявлено 234 инфицированных. Скончались 210 пациентов с подтвержденным диагнозом.
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