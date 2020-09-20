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Татьяне Толстой присудили награду «Писатель года»
20.9.2020 11:26
Фото: b-port.com
В Москве провели торжественную церемонию вручения национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года".
В этом году впервые присуждались Гран-при, и их получили Бахыт Кенжеев и Татьяна Толстая, сообщает агентство "Интерфакс".
Лауреатам достались призы, выполненные в виде пера на постаменте, сделанного из камней цвета российского флага. Кроме того, литераторы получат возможность издать свои книги за счет организационного комитета премии.
В основной номинации лауреатами премии "Поэт года" были признаны Елена Печерская и Сергей Каратов из Москвы, а также Елена Копытова из Риги. Москвичка Нина Баландина была удостоена награды в номинации "Дебют". Среди тех, кому вручались премии "Писатель года", были Татьяна Рубцова из Мценска, Лидия Смирнова из Комсомольска-на-Амуре и Светлана Андреева из Перми. Среди писателей-дебютантов отметили столичного литератора Елену Смирнову.
Судьбу гран-при премий "Поэт года" и "Писатель года", с этого года по совокупности заслуг самым значимым отечественным поэту и прозаику, определяли члены специального жюри. Среди них были Максим Амелин, Мария Ватутина и Максим Замшев.
Ранее были названы победители национальной анимационной премии "Икар". Главный приз и еще две награды в этом году завоевала лента "Он не может жить без космоса", созданный Константином Бронзитом. Лучшим аниматором фестиваля была признана Дарья Кащеева, работавшая над фильмом "Дочь". В номинации "Художник" лучшей была признана Варвара Яковлева, трудившаяся над мультипликационной лентой "Анна, кошки-мышки". Приз за лучший сценарий получил Алексей Лебедев за анимационную картину "Приключения Пети и Волка".
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