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Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил несколько премий «Икар»


8.9.2020 16:09
Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил несколько премий «Икар»Фото: livejournal.com

Созданная российским режиссером Константином Бронзитом лента "Он не может жить без космоса" получила главный приз национальной анимационной премии "Икар" и еще две награды.

Выступая на церемонии, создатель картины поблагодарил команду, отметив, что все они "очень здорово поработали".

Константин Бронзит назвал 2020 год "гадостью", а премию "Икар", которая стала для него уже шестой по счету, "прекрасной и, наверное, самой лучшей". Мультипликатора также признали лучшим режиссером. Третий "Икар" за фильм "Он не может жить без космоса" вручался в номинации "Лучший звукорежиссер". Эта награда досталась Владимиру Голоунину.

Лучшим аниматором фестиваля признана Дарья Кащеева, работавшая над фильмом "Дочь". В номинации "Художник" победу одержала Варвара Яковлева, трудившаяся над созданием мультипликационной ленты "Анна, кошки-мышки". Приз за лучший сценарий получил Алексей Лебедев за анимационную ленту "Приключения Пети и Волка".

В прошлом лауреатом международных фестивалей, включая престижный смотр во французском Анси, становился 15-минутный анимационный фильм "Мы не можем жить без космоса" Константина Бронзита. В 2016 году картина, посвященная истории двух друзей, с детства мечтающих стать космонавтами, чтобы отправиться к звездам, номинировались на премию "Оскар".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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