|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
10:56
Фото: hyyh.ru
В Москве умер Михаил Борисов, который долгое время вел "Русское лото". Неподражаемая манера артиста запомнилась многим зрителям, даже тем, кто никогда не принимал участия в розыгрышах.
Известный телеведущий скончался на 72-м году жизни.
Как стало известно, несколько дней назад у ведущего телепередачи "Русское лото" Михаила Борисова ухудшилось самочувствие. По данным РЕН-ТВ, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Ранее у ведущего уже были диагностированы сахарный диабет и гипертензия, которые могли усугубить течение заболевания.
Отмечается, что Борисов жаловался на одышку, но не обращался за медицинской помощью до последнего. В результате накануне Борисова экстренно госпитализировали с пневмонией, после чего врачи были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы.
Борисов скончался, когда его пытались перевезти в другую клинику, пишут российские СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|