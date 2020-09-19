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В Рочестере 2 человека погибли, 16 пострадали во время стрельбы


19.9.2020 14:13
В Рочестере 2 человека погибли, 16 пострадали во время стрельбыФото: gta-trinity.ru

В результате стрельбы, которая произошла в американском городе Рочестере (штат Нью-Йорк), погибли два человека, еще шестнадцать были ранены, передает канал NBC.

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Со ссылкой на представителей правоохранительных органов отмечается, что расследованием занимается отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями полицейского управления Рочестера. В полиции подтвердили, что жертвами стрельбы стали как минимум два человека, еще шестнадцать получили ранения. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.

Официальные источники пока не информировали о том, что могло стать причиной инцидента. Ведется расследование.

Ранее сообщалось о трагедии в Мексике, где 6-летний ребенок получил смертельное ранение во время перестрелки сотрудников полиции с подозреваемым. Силовики преследовали подозреваемого в ограблении магазина. Злоумышленник открыл по ним огонь, находясь на пустыре у дома, где проживает семья погибшего мальчика.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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