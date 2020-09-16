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В Мексике во время перестрелки смертельно ранили ребенка
12:12
Фото: st-s.pro
Шестилетний ребенок погиб, получив ранение в результате перестрелки сотрудников полиции с подозреваемым.
Трагический инцидент произошел в городе Тихуана, передает Uniradio Informa.
Мальчик скончался, получив огнестрельное ранение живота, когда играл возле собственного дома в компании младшего брата. По словам матери ребенка, она услышала выстрелы и выбежала во двор. Там она увидела сына, который лежал на земле. Перевернув ребенка, женщина поняла, что он получил тяжелое ранение.
Ребенка сразу же доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.
Известно, что ЧП случилось, когда полицейские преследовали подозреваемого в ограблении магазина. Злоумышленник открыл огонь по силовикам, когда находился на пустыре у дома, где проживает семья погибшего мальчика.
Правоохранительные органы сейчас пытаются выяснить, чья пуля могла попасть в ребенка - от преступника, который пытался скрыться, или от одного из сотрудников полиции.
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