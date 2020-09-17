|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Полмиллиона рублей выплатят за сведения о подозреваемом в убийстве сестер под Ярославлем
10:27
Фото: vk.com
Губернатор Ярославской области, на территории которой ранее произошла трагедия, объявил о вознаграждении за информацию, которая поможет задержать подозреваемого.
Власти готовы выплатить за такие сведения полмиллиона рублей.
Как заявил глава региона Дмитрий Миронов, вместе с правоохранительными органами Ярославской области объявивший о вознаграждении в полмиллиона рублей, деньги выплатят за указание местонахождения подозреваемого.
По версии следствия, к расправе над двумя девочками в Рыбинске может быть причастен Виталий Молчанов. Сразу после преступления мужчина скрылся, полиция ведет его поиски.
Губернатор Ярославской области подчеркнул, что необходимы достоверные сведения, которые позволят задержать подозреваемого в этом страшном преступлении.
Ранее сообщалось о трагедии в Рыбинске, где были найдены жестоко убитыми две несовершеннолетние сестры. Останки детей обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. Женщина и ее дочери не так давно переехали в Ярославскую область. Мать решила связать судьбу с мужчиной, с которым ранее познакомилась в Сети.
Сожитель матери, в прошлом уже судимый за тяжкие преступления, сейчас является основным подозреваемым.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|