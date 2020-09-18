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СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста
08:23
Фото: kapital.kz
Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства инцидента в Смолевичах, где в больницу с серьезными ожогами был доставлен 36-летний мужчина.
По данным СМИ, местный житель пытался совершить самосожжение около здания районного отдела внутренних дел.
Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники милиции, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Прибывшие к месту происшествия медики доставили мужчину в больницу. Состояние пациента, который сейчас находится в реанимации, врачи оценивают как крайне тяжелое.
В ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что попытка самоубийства могла быть совершена в знак протеста против действий сотрудников силовых структур. Официальные источники эти сведения не комментируют.
По данным правоохранительных органов, в 2016 году местный житель проходил лечение из-за расстройства психики, для которого было характерно, в частности, стремление совершить суицид.
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