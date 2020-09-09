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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова


20:34
Александр ДобровинскийФото: wikimedia.org
Александр Добровинский

Министерство юстиции РФ намерено добиться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, который выступал в качестве защитника известного российского артиста Михаила Ефремова. Кроме того, к дисциплинарной ответственности могут привлечь и адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших.

В территориальные управления Минюста по Москве и по Северной Осетии уже были направлены соответствующие указания о внесении в адвокатские палаты регионов представления на указанных адвокатов. Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс", цитируя сообщение пресс-службы ведомства.

В тексте отмечается, что представления в обоих случаях связаны с действиями Пашаева и Добровинского, которые принимали участие в слушаниях по резонансному делу о смертельном ДТП актера Ефремова.

Пашаев, прокомментировав решение Минюста РФ добиваться лишения его адвокатского статуса, назвал такие намерения неправомерными. По словам юриста, сначала он "должен понять, что это. Но само собой, конечно, это - беспредел".

Ранее Михаил Ефремов, признанный виновным и приговоренным к восьми годам лишения свободы, выразил мнение о том, что его мог подставить адвокат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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