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Володин указал на участие иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
10:51
Фото: gkh64.ru
Принятие Европарламентом резолюции об ужесточении антироссийских санкций после госпитализации оппозиционера свидетельствует о том, что к сложившейся ситуации могут быть причастны зарубежные спецслужбы.
Мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина приводится на сайте нижней палаты парламента.
Как заявил Вячеслав Володин, заявления Европарламента по ситуации с Алексеем Навальным, свидетельствуют о том, что к происходящему могут оказаться причастны "спецслужбы иностранных государств". Спикер Госдумы прокомментировал таким образом намерения ужесточить санкции в отношении РФ.
Ранее соратники Навального заявили о том, что им удалось отыскать бутылку со "следами боевого яда". Как отмечалось на странице оппозиционера в Instagram, как только ему стало плохо, члены команды блогера, вызвав юриста, тщательно осмотрели гостиничный номер, где проживал оппозиционер.
Они "начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли", включая емкость из-под гостиничной воды. Бутылка позднее была передана немецким экспертам, которые провели исследование и пришли к выводу о том, что на емкости имеются следы отравляющего вещества "Новичок".
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