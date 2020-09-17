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В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда


10:01
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосудаФото: kianews24.ru

Ученым удалось отыскать на фрагменте сосуда изображение размером около 5 см, передает ТАСС.

Открытие было сделано участниками археологической экспедиции Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ).

Исследователи смогли впервые найти редкое изображение мифической птицы Сирин на фрагменте сосуда, который был обнаружен в ходе раскопок в Бахчисарайском районе. Как сообщает пресс-служба КФУ, археологи работали на месте, где в средние века находилась столица средневекового княжества Феодоро.

Ранее декан истфака университета Александр Герцен рассказал ТАСС о том, что участники экспедиции будут проводить различные исследования. В частности, ученым предстоит изучить пути, которыми из средневекового крымского княжества Феодоро вина поставлялись в страны Европы.

Раскопки сейчас ведутся на месте, где когда-то располагался княжеский дворец, а также территория средневекового города. В минувшем августе исследователи нашли там редкий византийский медальон. Как полагают археологи, обладателем его мог быть знатный военачальник.

Напомним, ученые из Шри-Ланки обследовали гору Данигала и нашли целую серию петроглифов - наскальных рисунков периода неолита. Древние астрономические знаки предварительно датированы 5500-4500 годами до н.э. По мнению специалистов, некоторые из петроглифов могут представлять собой древний "связующий код" - утраченную к настоящему времени "астрономическую систему счета".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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