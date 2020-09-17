|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
10:01
Фото: kianews24.ru
Ученым удалось отыскать на фрагменте сосуда изображение размером около 5 см, передает ТАСС.
Открытие было сделано участниками археологической экспедиции Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ).
Исследователи смогли впервые найти редкое изображение мифической птицы Сирин на фрагменте сосуда, который был обнаружен в ходе раскопок в Бахчисарайском районе. Как сообщает пресс-служба КФУ, археологи работали на месте, где в средние века находилась столица средневекового княжества Феодоро.
Ранее декан истфака университета Александр Герцен рассказал ТАСС о том, что участники экспедиции будут проводить различные исследования. В частности, ученым предстоит изучить пути, которыми из средневекового крымского княжества Феодоро вина поставлялись в страны Европы.
Раскопки сейчас ведутся на месте, где когда-то располагался княжеский дворец, а также территория средневекового города. В минувшем августе исследователи нашли там редкий византийский медальон. Как полагают археологи, обладателем его мог быть знатный военачальник.
Напомним, ученые из Шри-Ланки обследовали гору Данигала и нашли целую серию петроглифов - наскальных рисунков периода неолита. Древние астрономические знаки предварительно датированы 5500-4500 годами до н.э. По мнению специалистов, некоторые из петроглифов могут представлять собой древний "связующий код" - утраченную к настоящему времени "астрономическую систему счета".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|