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Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей
21:47
Фото: smi2.net
Александр Лукашенко
Власти Белоруссии вынуждены принять решение о закрытии государственной границы с западного направления, заявил президент страны Александр Лукашенко.
По его словам, необходимо усилить ее с украинского направления.
Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, государственная граница будет закрыта с западного направления. Глава РБ говорил на эту тему во время выступления на женском форуме "За Беларусь".
По словам политика, как он уже не раз указывал в прошлом, обстановка вынуждает "отвести войска с улиц" и "пол-армии поставить под ружье" на рубежах страны. Прежде всего речь идет о закрытии границ с Литвой и Польшей. Кроме того, "к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", добавил Лукашенко, придется усилить защиту границы.
Ранее сообщалось о сотнях хасидов, которые застряли на белорусско-украинской границе. Несмотря на предупреждения официального Киева, множество паломников из разных стран прилетели в Минск, чтобы оттуда затем попасть в Умань на традиционное празднование еврейского Нового года.
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