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Главу Центра подготовки сборных команд России задержали по делу о растрате
13:04
Фото: kompromat.wiki
Меру пресечения главе Центра подготовки сборных команд России Александру Кравцову, который задержан по делу о растрате, изберут в самое ближайшее время, сообщает ТАСС.
Расследованием занимается Следственный комитет России.
В рамках уголовного дела о растрате правоохранительные органы задержали начальника центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова. Со ссылкой на источник в правоохранительных структурах уточняется, что расследование ведет СКР. Кравцова уже доставили в ИВС, которое находится на Петровке.
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева пояснила, что подозрения заключаются в том, что глава центра в прошлом устраивал на различные должности, которые обеспечивали работу в российской сборной, неких лиц. Фактически не работая, они получали деньги, отметила представительница ОНК.
Согласно материалам уголовного дела, общая сумма ущерба может оказаться более четырнадцати миллионов рублей, рассказала Меркачева. По ее словам, Кравцов располагает доказательствами того, что трудоустроенные им люди в действительности нормально работали. Задержание и начало расследования он считает попыткой мести со стороны обиженного увольнением сотрудника.
На прошлой неделе после допроса в СКР был задержан заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов. По данным российских СМИ, высокопоставленный чиновник оказался в числе фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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