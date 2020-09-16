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Россия не выдаст Польше диспетчеров, обвиненных в крушении под Смоленском


11:44
Россия не выдаст Польше диспетчеров, обвиненных в крушении под СмоленскомФото: rt.com

Возможное требование властей Польши о выдаче российских диспетчеров по делу об аварии президентского самолета под Смоленском не представляется осуществимым, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на осведомленный источник отмечается, что Россия не выдает своих граждан за рубеж, потому этот "путь тупиковый".

Комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о том, что в Польше заочно арестовали диспетчеров, собеседник агентства подчеркнул, что они не будут выданы Россией. Согласно Конституции РФ, наше государство своих граждан за рубеж не передает, заявил он.

Источник также отметил, что в прошлом российская сторона неоднократно выражала готовность сотрудничать в расследовании крушения и не раз "делала это". РФ приложила максимум усилий, выполнив, все, что было возможно.

По данным зарубежных СМИ, накануне, 16 сентября, Генеральная прокуратура Польши выразила намерение добиваться заочного ареста российских авиационных диспетчеров, которые в 2010 году работали в момент крушения самолета.

Отмечалось, что в окружной суд района Варшава-Мокотов уже было подано ходатайство об аресте трех россиян, несших службу в аэропорту "Смоленск-Северный". Следующим шагом, пояснили в польском ведомстве, будет объявление диспетчеров в международный розыск. В сообщении подчеркивалось, что граждан РФ обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы, которая стала причиной гибели множества людей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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