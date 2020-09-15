Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Колесниковой предъявили обвинение

18:45

Фото: vk.com



Члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову обвиняют по статье о призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии и были совершен с использованием средств массовой информации либо интернета, сообщает Следственный комитет РБ.



Наказание за такие преступления предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.



В настоящее время Мария Колесникова остается под стражей, информирует пресс-служба СК Беларуси.



Одна из лидеров оппозиции ранее вошла в президиум Координационного совета, который был сформирован в целях обеспечения передачи власти экс-кандидату в президенты РБ Светлане Тихановской. О создании органа объявили в середине минувшего августа, и сейчас в Белоруссии на свободе остается лишь Светлана Алексиевич. Остальные члены президиума были задержаны либо вынужденно покинули страну.



7 сентября появились сведения о внезапном исчезновении Марии Колесниковой. Как рассказали очевидцы, в центре Минска к ней подошли неизвестные в масках и увезли ее в микроавтобусе с надписью "Связь". На следующий день госагентство БелТА рассказало о том, что Колесникова с двумя соратниками пыталась сбежать из страны, но была задержана при попытке "прорваться" через границу. Уточнялось, что два члена КС Антон Родненков и Иван Кравцов при этом выбросили ее из автомобиля.



Добравшись до Киева, Кравцов и Родненков заявили о том, что их вынудили покинуть Белоруссию, однако Колесникова отказалась уезжать из страны. В результате она порвала свой паспорт, и ее не пустили на Украину.



Позже адвокат Колесниковой рассказала об угрозах в адрес своей подзащитной. По ее словам, силовики запугивали женщину убийством и длительным тюремным сроком, если она не уедет из страны. Кроме того, ей заявляли о том, что ее все равно вывезут за пределы Белоруссии — "живой или по частям".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 103

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