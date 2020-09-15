Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили еще более 5,6 тыс. заражений COVID-19
14:36
Фото: livejournal.com
За последние сутки в РФ было диагностировано заражение коронавирусом еще у 5 670 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Отмечается, что 750 инфицированных зафиксировали в Москве.
Новые случаи заражения за последний день были выявлены на территории 84 регионов страны. По данным оперативного штаба, наибольшее количество инфицированных, помимо Москвы, зарегистрировали в Петербурге (207), Подмосковье (173), в Ростовской Нижегородской областях (соответственно 167 и 165).
Суточный прирост превысил 100 человек на Ставрополье, в Воронежской, Самарской, Свердловской и Ульяновской областях, а также на территории Кузбасса.
Как следует из данных оперативного штаба, которые были обнародованы сегодня, 16 сентября, за период с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировали уже 1 079 519 случаев инфицирования COVID-19. Скончались 18 917 пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе, 132 - за минувшие сутки.
Признаны излечившимися в России уже свыше 890 тыс. человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.
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