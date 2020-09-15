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В Болгарии перечислили «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян
15.9.2020 20:58
Фото: briag.bg
В Болгарии были обнародованы "вторые имена" лиц, которые подозреваются в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году.
По мнению местных властей, злоумышленники могли использовать поддельные документы.
О новых обстоятельствах этого громкого дела сообщает прокуратура Софии. Как информирует пресс-служба ведомства, в причастности к покушению на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева подозревают нескольких россиян.
По версии болгарских правоохранителей, к инциденту, который произошел весной 2015 года, могут быть причастны Георгий Горшков, Сергей Павлов и Сергей Федотов. Все они являются гражданами РФ, указано на официальном сайте прокуратуры.
Отмечается, что правоохранительные органы Болгарии также внесли изменения в базу данных Интерпола. Как оказалось, подозреваемые при передвижениях пользовались другими именами. В частности, Горшков именовался Егором Гордиенко, а Федотов был Денисом Сергеевым.
В Софии склонны считать, что все подозреваемые сейчас могут находиться в РФ.
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