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Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из Кремля


20:59
Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из КремляФото: clients-cdnnow.ru

Указание отпустить российского оппозиционера в Берлин поступило непосредственно из Кремля, передает Reuters со ссылкой на источник в Омской больнице скорой медицинской помощи № 1, куда первоначально доставили политика Алексея Навального.

В Кремле эти сведения не подтвердили. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, администрация главы государства не осуществляет контроль действий медиков в Омске, как и других городах страны.

До того, как пациент был направлен самолетом в Германию из России, в его организме не было выявлено повышения уровня сахара, отмечается в публикации. Сразу ряд источников в медицинских кругах передал информацию о том, что клиническая картина свидетельствовала об отравлении Алексея Навального.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, с этого дня он находится под постоянным наблюдением медиков - сначала в России, затем в Германии. Российские врачи, указывая на нестабильное состояние политика, пытались отговорить его соратников от вывоза пациента за рубеж. Супруга Навального тогда обратилась к президенту РФ, вскоре после чего оппозиционера доставили на лечение в Берлин.

По мнению официального Берлина, российского оппозиционера могли отравить ядом, относящимся к группе "Новичок". Правоохранительные органы РФ, продолжая проверку по факту госпитализации, пока не выявили каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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