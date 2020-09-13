|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко
13:18
Фото: livejournal.com
Все договоренности между президентом России и лидером Белоруссии не будут иметь законной силы, учитывая, что Александр Лукашенко не является нелегитимным главой государства.
С таким обращением к Владимиру Путину обратилась экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
В своем Telegram-канале Светлана Тихановская, участвовавшая в президентских выборах, напомнила главе РФ о том, что Александр Лукашенко не является легитимным лидером Белоруссии. По ее словам, любые договоренности с ним не могут иметь законной силы, а потому "будут пересмотрены новой властью".
"Белорусский народ отказал Лукашенко в доверии", подчеркнула Тихановская, покинувшая страну вскоре после голосования. Представительница оппозиции также выразила сожаление по поводу предстоящих переговоров Путина с его белорусским коллегой. По ее словам, глава РФ решил "вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".
Сегодня, 14 сентября, в Сочи совершил посадку самолет главы Белоруссии: Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом. Предполагается, что сегодня состоится его встреча с Путиным. Мероприятие будет организовано в формате "один на один". При том подписания каких-то документов, как и проведения пресс-конференции по итогам встречи лидеров двух стран не планируется.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|