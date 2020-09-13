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Bloomberg узнал мнение Путина о ситуации в Белоруссии
13.9.2020 22:04
Фото: livejournal.com
Глава РФ Владимир Путин уверен, что белорусская оппозиция, продолжая уличные протесты, не сможет сместить президента Александра Лукашенко.
Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на целый ряд источников, близких к Кремлю.
Отмечается, что в Москве озадачены масштабами, которые приобрело за последний месяц протестное движение в Белоруссии. При этом президент России Владимир Путин уверен в том, что оппозиционерам, несмотря на всю их деятельность, не удастся добиться смены власти в стране.
В публикации также отмечается, что российское руководство сейчас не очень доверяет белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Однако в Москве не готовы принять приход к власти оппозиции, которая уже больше месяца инициирует массовые уличные акции протеста. Поэтому власти РФ намерены поддерживать политика, остающегося на своем посту почти четверть века.
В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоится встреча Владимира Путина с белорусским коллегой. Переговоры в таком формате станут первыми с момента, когда Александр Лукашенко в очередной раз одержал победу на президентских выборах.
Голосование проходило 9 августа, и с этого дня в Минске и других городах Белоруссии не прекращаются протестные акции, в ходе которых милиция задержала уже несколько тысяч человек.
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