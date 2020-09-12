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В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса
17:51
Фото: zimbio.com
Себастьян Курц
На територии Австрии зафиксированы признаки начала второй волны коронавируса, передают зарубежные СМИ.
С соответствующим заявлением выступил канцлер республики Себастьян Курц.
По словам Себастьяна Курца, которые цитирует сегодня агентство печати АРА, в стране ежедневно растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Австрийский канцлер назвал сложившуюся ситуацию началом второй волны.
Наибольшие опасения у специалистов сейчас вызывает эпидемиологическая обстановка в Вене. По официальным данным, в столице фиксируется около половины от всех новых случаев инфицирования.
Как свидетельствует статистика, за период с начала пандемии коронавируса на территории Австрии в общей сложности зарегистрировали 33 159 тыс. положительных тестов на заболевание. Скончались 756 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Свыше 26,7 тыс. ранее инфицированных уже признаны излечившимися.
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