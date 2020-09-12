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В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса


17:51
Себастьян КурцФото: zimbio.com
Себастьян Курц

На територии Австрии зафиксированы признаки начала второй волны коронавируса, передают зарубежные СМИ.

С соответствующим заявлением выступил канцлер республики Себастьян Курц.

По словам Себастьяна Курца, которые цитирует сегодня агентство печати АРА, в стране ежедневно растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Австрийский канцлер назвал сложившуюся ситуацию началом второй волны.

Наибольшие опасения у специалистов сейчас вызывает эпидемиологическая обстановка в Вене. По официальным данным, в столице фиксируется около половины от всех новых случаев инфицирования.

Как свидетельствует статистика, за период с начала пандемии коронавируса на территории Австрии в общей сложности зарегистрировали 33 159 тыс. положительных тестов на заболевание. Скончались 756 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Свыше 26,7 тыс. ранее инфицированных уже признаны излечившимися.

Автор: Злата Богатова

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