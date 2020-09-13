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В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»
13.9.2020 22:29
Фото: smi2.net
За аферу на 2,1 млн рублей в Новороссийске правоохранителями задержан Михаил Ерохин.
В отношении председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Как стало известно, Михаила Ерохина подозревают в попытке мошеннических действий с целью получения 2,1 млн рублей. Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что главу местного филиала "Справедливой России" задержали на месте происшествия, сразу после того, как ему передали деньги.
В отношении Ерохина следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Петренко пояснила, что денежные средства Ерохину были переданы представителем администрации муниципального образования Новороссийска. "Сделка" проводилась под контролем оперативников. По версии следствия, 2,1 млн рублей представляли собой вознаграждение за неосуществление преступных действий, в частности, провокаций и ложных сигналов о нарушениях в ходе выборов.
По материалам уголовного дела, около месяца назад Ерохин обратился с таким предложением к представителю горадминистрации МО.
На прошлой неделе заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, доставленный в Следственный комитет России для допроса, был задержан по делу о мошенничестве в крупном размере.
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