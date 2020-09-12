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В Минске задержаны более 400 участников акции протеста
20:28
Фото: smi2.net
В МВД Белоруссии, подтвердив, что один из сотрудников милиции стрелял в воздух из помпового ружья, назвали число задержанных участников акции протеста.
По данным ведомства, правоохранительные органы забрали сегодня со столичных улиц не менее четырехсот человек.
Очередная протестная акция, состоявшаяся сегодня в Минске, собрала свыше 150 тыс. человек. В МВД Белоруссии пояснили, что один из милиционеров, когда приблизились протестующие, произвел в воздух предупредительный выстрел из помпового ружья.
В ведомстве сообщили, что стражи порядка задерживали несколько наиболее активных манифестантов на проспекте Победителей. Заметив это, другие протестующие попытались отбить их у милиционеров. В тот момент один из силовиков и применил оружие, направив его вверх.
По данным МВД, публикации в прессе об использовании светошумовых гранат действительности не соответствуют.
Уточняется, что протестные акции сегодня также проходили и в других городах Белоруссии. В милиции пояснили, что на 19:00 все несанкционированные мероприятия в стране были окончены, за исключением столицы.
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