Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске задержаны более 400 участников акции протеста

20:28

Фото: smi2.net



В МВД Белоруссии, подтвердив, что один из сотрудников милиции стрелял в воздух из помпового ружья, назвали число задержанных участников акции протеста.



По данным ведомства, правоохранительные органы забрали сегодня со столичных улиц не менее четырехсот человек.



Очередная протестная акция, состоявшаяся сегодня в Минске, собрала свыше 150 тыс. человек. В МВД Белоруссии пояснили, что один из милиционеров, когда приблизились протестующие, произвел в воздух предупредительный выстрел из помпового ружья.



В ведомстве сообщили, что стражи порядка задерживали несколько наиболее активных манифестантов на проспекте Победителей. Заметив это, другие протестующие попытались отбить их у милиционеров. В тот момент один из силовиков и применил оружие, направив его вверх.



По данным МВД, публикации в прессе об использовании светошумовых гранат действительности не соответствуют.



Уточняется, что протестные акции сегодня также проходили и в других городах Белоруссии. В милиции пояснили, что на 19:00 все несанкционированные мероприятия в стране были окончены, за исключением столицы.



Автор: Злата Богатова

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