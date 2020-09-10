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В Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного здания
07:23
Фото: pomorie.ru
Возгорание произошло на мансардном этаже многоквартирного дома, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 6:00 по московскому времени спасатели объявили о ликвидации открытого горения.
В связи с пожаром ГУ МЧС по региону ранее было переведено в режим чрезвычайной ситуации. После этого спасатели смогли локализовать пламя на площади 4,4 тыс. кв. м.
По данным ТАСС, после возгорания в здании, которое не газифицировано, отключили электричество. Как пояснил замглавы городской администрации Андрей Дорошев, жители дома будут размещены в пункте временного пребывания. Люди, которым позже потребуется временное жилье, смогут пожить в гостинице "Кавказ".
Причиной ЧП, отметил руководитель краевого ГУ МЧС Олег Волынкин, могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился в одной из квартир седьмого этажа.
В результате пожара полностью выгорел восьмой этаж, повреждено около девяноста квартир. Сведений по пострадавших из официальных источников пока не поступало.
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