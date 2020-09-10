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В Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного здания


07:23
В Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного зданияФото: pomorie.ru

Возгорание произошло на мансардном этаже многоквартирного дома, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 6:00 по московскому времени спасатели объявили о ликвидации открытого горения.

В связи с пожаром ГУ МЧС по региону ранее было переведено в режим чрезвычайной ситуации. После этого спасатели смогли локализовать пламя на площади 4,4 тыс. кв. м.

По данным ТАСС, после возгорания в здании, которое не газифицировано, отключили электричество. Как пояснил замглавы городской администрации Андрей Дорошев, жители дома будут размещены в пункте временного пребывания. Люди, которым позже потребуется временное жилье, смогут пожить в гостинице "Кавказ".

Причиной ЧП, отметил руководитель краевого ГУ МЧС Олег Волынкин, могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился в одной из квартир седьмого этажа.

В результате пожара полностью выгорел восьмой этаж, повреждено около девяноста квартир. Сведений по пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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