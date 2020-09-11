Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Союз архитекторов хочет защитить мавзолей Ленина от сноса

06:54

Фото: wikiway.com



Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея не предполагает снос, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу Союза архитекторов РФ Николая Шумакова.



Ранее стало известно о начале сбора идей по использованию объекта.



Как сообщил Николай Шумаков, речь идет о концептуальном, творческом конкурсе, и ни в коем случае не о политике. При этом Союз архитекторов РФ не предполагает "ни сносить, ни выносить тело Ленина". Глава организации пояснил, что инициаторы сбора идей пытаются сейчас лишь "архитектурно осмыслить", каким образом можно будет использовать мавзолей в будущем, когда, например, через полвека могут принять решение о выносе останков советского вождя.



Шумаков также подчеркнул, что архитекторы обеспокоены судьбой мавзолея с учетом появляющихся "поползновений по его сносу". Призвав к сохранению объекта, он добавил, что в Союзе архитекторов считают хорошим вариантом превратить это здание в филиал музея архитектуры им. Щусева.



Ранее на предложение Союза архитекторов поделиться идеями о будущем мавзолея с резкой критикой отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он назвал объявленный конкурс разжиганием конфликта в обществе. Политик подчеркнул, что никакого конкурса не будет. По его словам, никто не даст архитекторам распоряжаться судьбой мавзолея.



Автор: Злата Богатова

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