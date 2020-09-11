|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Союз архитекторов хочет защитить мавзолей Ленина от сноса
06:54
Фото: wikiway.com
Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея не предполагает снос, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу Союза архитекторов РФ Николая Шумакова.
Ранее стало известно о начале сбора идей по использованию объекта.
Как сообщил Николай Шумаков, речь идет о концептуальном, творческом конкурсе, и ни в коем случае не о политике. При этом Союз архитекторов РФ не предполагает "ни сносить, ни выносить тело Ленина". Глава организации пояснил, что инициаторы сбора идей пытаются сейчас лишь "архитектурно осмыслить", каким образом можно будет использовать мавзолей в будущем, когда, например, через полвека могут принять решение о выносе останков советского вождя.
Шумаков также подчеркнул, что архитекторы обеспокоены судьбой мавзолея с учетом появляющихся "поползновений по его сносу". Призвав к сохранению объекта, он добавил, что в Союзе архитекторов считают хорошим вариантом превратить это здание в филиал музея архитектуры им. Щусева.
Ранее на предложение Союза архитекторов поделиться идеями о будущем мавзолея с резкой критикой отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он назвал объявленный конкурс разжиганием конфликта в обществе. Политик подчеркнул, что никакого конкурса не будет. По его словам, никто не даст архитекторам распоряжаться судьбой мавзолея.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|