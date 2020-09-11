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В России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусом


13:53
В России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусомФото: vk.com

За последние сутки в 85 регионах России было выявлено еще 5 488 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Днем раньше уровень суточного прироста составил 5 504.

Вплоть до пятницы, 11 сентября, три дня подряд увеличивалось количество выявленных случаев инфицирования. По официальным данным, 10, 9 и 8 сентября специалисты зарегистрировали соответственно 5 363, 5 218 и 5 099 человек, инфицированных COVID-19.

Как информирует оперативный штаб, за период с начала пандемии в России нарастающим итогом было зафиксировано 1 057 362 случая заражения. Скончались 18 484 человек, еще 873 535 поправились и уже были выписаны из больниц.

На текущий момент продолжают лечиться 165 343 пациента с подтвержденным COVID-19.

Накануне руководитель информационного центра по ситуации с распространением коронавируса, врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с изданием "Подъем" заявил о том, что чем больше бессимптомных и легких форм, тем скорее сформируется популяционный иммунитет. Поэтому рост количества выявленных заражений может только порадовать, отметил специалист.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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