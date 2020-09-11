Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава германской разведки поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»

11.9.2020 21:06

Фото: clients-cdnnow.ru



Российского блогера Алексея Навального могли отравить более новым и мощным средством из группы "Новичок", чем вещества, применявшиеся ранее, заявил глава разведки ФРГ Бруно Каль. По данным журнала Spiegel, речь на эту тему шла во время проводившегося несколько дней назад секретного совещания.



Со ссылкой на собственные источники издание пишет о том, что Бруно Каль поддержал версию об отравлении Алексея Навального более сильным вариантом "Новичка". По мнению представителей официального Берлина, применение более нового и сильного отравляющего вещества подкрепляет предположения о том, что к его созданию могут быть причастны государственные структуры.



В публикации также говорится о том, что задача отравить политика, находившегося в тот момент под наблюдением, в аэропорту, была достаточно сложной. Вероятно, нападавшие использовали вещество замедленного действия.



Как отмечает Spiegel, в прошлые выходные клинику, где находится Навальный, посетили представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Специалистам передали образцы крови и мочи пациента для проведения дополнительных исследований.



В статье также сообщается, что германским властям удалось воссоздать преступление. Предположительно, расчет был на то, что Навальный скончается в самолете. Лишь оперативная реакция пилотов и действия омских врачей позволили спасти отравленного оппозиционера, как ранее уже написали в Zeit.



Следственные органы РФ сейчас продолжают устанавливать события, предшествовавшие экстренной госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Правоохранителям уже удалось восстановить хронологию пребывания блогера в Томске и Томской области. В частности, оппозиционер и сопровождавшие его лица находились в гостинице Xander Hotel, включая ресторан Velvet, в "Венской кофейне" в местном аэропорту, а также в арендованной квартире.



Автор: Злата Богатова

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