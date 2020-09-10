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Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВД
12:02
Фото: vk.com
Следственные органы продолжают устанавливать события, предшествовавшие экстренной госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального, когда он был доставлен в одну из больниц Омска. Как передают российские СМИ, в ходе проверки уже удалось собрать достаточно много материалов.
Правоохранительные органы к настоящему времени смогли восстановить хронологию пребывания Алексея Навального в Томске и Томской области. В частности, блогер и сопровождавшие его лица находились в гостинице Xander Hotel, включая ресторан Velvet, в "Венской кофейне" в местном аэропорту, а также в арендованной квартире.
По данным СМИ со ссылкой на представителей СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу отмечается, что среди тех, кто контактировал с Алексеем Навальным, была Марина Певчих. Она остается единственной, кого еще не опросили следователи. Остальные пять человек уже беседовали с представителями ведомства.
О Марине Певчих известно, что 22 августа она покинула Россию, вылетев в Германию. Российские следователи сейчас устанавливают ее местонахождение, учитывая, что ранее она уклонилась от дачи объяснений. В МВД пояснили, что постоянно Певчих проживает на территории Великобритании.
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