Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВД

12:02

Фото: vk.com



Следственные органы продолжают устанавливать события, предшествовавшие экстренной госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального, когда он был доставлен в одну из больниц Омска. Как передают российские СМИ, в ходе проверки уже удалось собрать достаточно много материалов.



Правоохранительные органы к настоящему времени смогли восстановить хронологию пребывания Алексея Навального в Томске и Томской области. В частности, блогер и сопровождавшие его лица находились в гостинице Xander Hotel, включая ресторан Velvet, в "Венской кофейне" в местном аэропорту, а также в арендованной квартире.



По данным СМИ со ссылкой на представителей СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу отмечается, что среди тех, кто контактировал с Алексеем Навальным, была Марина Певчих. Она остается единственной, кого еще не опросили следователи. Остальные пять человек уже беседовали с представителями ведомства.



О Марине Певчих известно, что 22 августа она покинула Россию, вылетев в Германию. Российские следователи сейчас устанавливают ее местонахождение, учитывая, что ранее она уклонилась от дачи объяснений. В МВД пояснили, что постоянно Певчих проживает на территории Великобритании.



Автор: Злата Богатова

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