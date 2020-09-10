|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост Захаровой
07:35
Фото: ainews.kz
Глава российского государства Владимир Путин извинился перед сербским коллегой Александром Вучичем за недавний пост, который опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам иностранного политика, извинения принес и глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.
Как заявил сербский лидер Александр Вучич, президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров принесли ему извинения за недавний пост, который был опубликован Марией Захаровой. Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел РФ прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом, и это вызвало крайне негативный отклик в Белграде.
В интервью телевизионному каналу RTS Вучич пояснил, что сам он "даже не упомянул об этом инциденте". Однако представители официальной Москвы сочли нужным извиниться. Президент Сербии отметил, что прежде Путин и Лавров никогда еще не делали такого в его отношении. Реакция высшего руководства России, подчеркнул сербский лидер, свидетельствует о том, насколько уважительно в Москве воспринимают его страну и его самого лично.
Вучич рассказал о случившемся после того, как провел телефонную беседу с главой РФ. Сербский президент назвал инцидент с публикацией Захаровой несущественным, ведь в его стране некоторые депутаты "несут чушь" о России, но не приносят извинений.
Ранее Мария Захарова также принесла извинения за свой пост, отметив, что он был неправильно интерпретирован. Пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства пояснила, что ее сарказм был направлен исключительно на манеру общения представителей Вашингтона.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|