ИнтерНовости - новости в стране и мире
В мире выявили более 28 млн случаев заражения коронавирусом
В мире выявили более 28 млн случаев заражения коронавирусом
Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВД
Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВД
Глава ООН осудил нападение на вице-президента Афганистана
Глава ООН осудил нападение на вице-президента Афганистана
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВДОдна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВД
В российских магазинах могут ввести двойные ценникиВ российских магазинах могут ввести двойные ценники
Путин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост ЗахаровойПутин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост Захаровой
В мире выявили более 28 млн случаев заражения коронавирусомВ мире выявили более 28 млн случаев заражения коронавирусом
В Мексике жестоко расправились с журналистомВ Мексике жестоко расправились с журналистом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост Захаровой


07:35
Путин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост ЗахаровойФото: ainews.kz

Глава российского государства Владимир Путин извинился перед сербским коллегой Александром Вучичем за недавний пост, который опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам иностранного политика, извинения принес и глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.

Как заявил сербский лидер Александр Вучич, президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров принесли ему извинения за недавний пост, который был опубликован Марией Захаровой. Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел РФ прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом, и это вызвало крайне негативный отклик в Белграде.

В интервью телевизионному каналу RTS Вучич пояснил, что сам он "даже не упомянул об этом инциденте". Однако представители официальной Москвы сочли нужным извиниться. Президент Сербии отметил, что прежде Путин и Лавров никогда еще не делали такого в его отношении. Реакция высшего руководства России, подчеркнул сербский лидер, свидетельствует о том, насколько уважительно в Москве воспринимают его страну и его самого лично.

Вучич рассказал о случившемся после того, как провел телефонную беседу с главой РФ. Сербский президент назвал инцидент с публикацией Захаровой несущественным, ведь в его стране некоторые депутаты "несут чушь" о России, но не приносят извинений.

Ранее Мария Захарова также принесла извинения за свой пост, отметив, что он был неправильно интерпретирован. Пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства пояснила, что ее сарказм был направлен исключительно на манеру общения представителей Вашингтона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафеВ Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафе
Захарова извинилась за свой пост о Вучиче в Белом домеЗахарова извинилась за свой пост о Вучиче в Белом доме
Установлено местонахождение задержанной на границе КолесниковойУстановлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой
Spiegel: Следы яда были найдены на коже НавальногоSpiegel: Следы яда были найдены на коже Навального
В Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийцаВ Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийца

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru