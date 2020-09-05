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В Белграде с возмущением отреагировали на шутку Захаровой о визите их делегации в США
10:01
Фото: news-front.info
Как заявил руководитель канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, Марии Захаровой должно быть стыдно за такой пост. Сербский чиновник отреагировал на публикацию официального представителя МИД России, которая была посвящена визиту сербской делегации в столицу Соединенных Штатов.
Марко Джурич прокомментировал комментарий Марии Захаровой в своем Twitter. По словам сербского чиновника, во время переговоров в Вашингтоне президент страны Александр Вучич "не сказал ни одного плохого слова против России". При этом сербский лидер в прошлом у российского президента "по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула".
Представитель Белграда подчеркнул, что не позволит "нападать на гордую Сербию". По словам Джурича, Захаровой стоит стыдиться своей шутки.
Ранее пресс-секретарь российского МИД опубликовала в Facebook фото с визита сербской делегации в Вашингтон. На снимке запечатлен глава государства Александр Вучич, сидящий напротив американского коллеги Дональда Трампа.
Свой пост Мария Захарова сопроводила изображением знаменитого кадра из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу". Сравнив положение сербского президента лидера с допросом, российский дипломат посоветовала политику садиться как на втором снимке.
По итогам встречи в Вашингтоне власти Сербии и Косово при посредничестве руководства Соединенных Штатов подписали соглашение о нормализации экономических отношений. Документ также обязывает Белград переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
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