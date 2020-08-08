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В Большом театре из-за COVID-19 у балерины на карантин отправили нескольких артистов
8.8.2020 23:15
Фото: pinimg.com
Сразу после того, как одна из балерин лабораторно подтвердился коронавирус, на карантин были отправлены сразу ряд артистов и несколько работников Государственного академического Большого театра, передает агентство "Интерфакс".
Предполагается, что анализы контактных лиц будут готовы уже в понедельник, 10 августа.
До того, как станут известны результаты тестирования, все, кто мог общаться с заболевшей девушкой, соблюдают условия карантина, подчеркнули в пресс-службе культурного учреждения. В репетициях участвуют лишь те, кто не контактировал с балериной, у которой подтвердился коронавирус.
В театре сообщили, что случившееся не повлияло на репетиционный процесс и подготовку к открытию, запланированному на сентябрь. Вместе с тем, в культурном учреждении следят за тем, как разворачиваются события.
Ранее стало известно, что Большой театр будет открыт для публики уже 6 сентября. Первой постановкой, которую зрители смогут увидеть после долгого перерыва, станет опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди с Анной Нетребко в одной из главных партий.
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