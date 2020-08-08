Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Большом театре из-за COVID-19 у балерины на карантин отправили нескольких артистов

8.8.2020 23:15

Фото: pinimg.com



Сразу после того, как одна из балерин лабораторно подтвердился коронавирус, на карантин были отправлены сразу ряд артистов и несколько работников Государственного академического Большого театра, передает агентство "Интерфакс".



Предполагается, что анализы контактных лиц будут готовы уже в понедельник, 10 августа.



До того, как станут известны результаты тестирования, все, кто мог общаться с заболевшей девушкой, соблюдают условия карантина, подчеркнули в пресс-службе культурного учреждения. В репетициях участвуют лишь те, кто не контактировал с балериной, у которой подтвердился коронавирус.



В театре сообщили, что случившееся не повлияло на репетиционный процесс и подготовку к открытию, запланированному на сентябрь. Вместе с тем, в культурном учреждении следят за тем, как разворачиваются события.



Ранее стало известно, что Большой театр будет открыт для публики уже 6 сентября. Первой постановкой, которую зрители смогут увидеть после долгого перерыва, станет опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди с Анной Нетребко в одной из главных партий.



Автор: Злата Богатова

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