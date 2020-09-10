Новости шоу-бизнеса

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Власти Приморья выплатят семьям погибших во время тайфуна по 300 тыс. рублей


10.9.2020 11:51
Власти Приморья выплатят семьям погибших во время тайфуна по 300 тыс. рублейФото: iz.ru

Родственникам жертв тайфуна "Майсак", обрушившегося на территорию Приморского края 3 сентября, будет выплачено по 300 тыс. рублей.

Об этом сегодня передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как стало известно, краевыми властями было принято постановление, согласно которому семьям жертв тайфуна "Майсак" окажут материальную помощь в размере 300 тыс. рублей.

В региональном министерстве труда и соцполитики пояснили, что речь идет о супругах, состоявших в официально зарегистрированном браке, родителях и детях погибших местных жителей.

Тайфун "Майсак", принесший с собой порывы ураганного ветра, обрушился на территорию Приморского края 3 сентября. По последним официальным данным, жертвами разгула стихии стали три человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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