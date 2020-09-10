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Опрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопасными


10.9.2020 11:32
Опрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопаснымиФото: vk.com

Как показало социологическое исследование, посвященное отношению жителей различных стран к вакцинации, доля опрошенных россиян, которые принципиально не готовы делать себе прививки, составляет сейчас 6,5%.

При этом в РФ лишь менее четверти граждан считают препараты абсолютно безопасными.

Ученые проследили, как в течение последних пяти лет изменялось отношение к вакцинам у жителей 149 стран мира. В частности, опрос показал, что только 23% россиян считают такие препараты абсолютно безопасными. Результаты исследования были опубликованы научным журналом The Lancet.

Специалисты отмечают, что "уровень доверия европейцев к вакцинам в целом остается очень низким". В Польше, например, в последние два года стало гораздо более активным антипрививочное движение.

Ранее компания AstraZeneca, специалисты которой совместно с Оксфордским университетом создали и сейчас испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Причиной такого решения стала серьезная побочная реакция, зафиксированная у одного из участников исследования. Не уточняя, какие симптомы у него появились, в AstraZeneca сообщили, что пациент "как ожидается, поправится".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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