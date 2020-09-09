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Навальный пришел в себя, пишут СМИ


10:56
Навальный пришел в себя, пишут СМИФото: voskhodinfo.su

Российский оппозиционер Алексей Навальный на данный момент полностью пришел в себя и уже может разговаривать, пишет The Insider со ссылкой на собственные источники. Известно также, что охрана пациента с учетом изменений в его состоянии была усилена.

По данным Der Spigel, власти Германии, опасаясь нового нападения на Алексея Навального, приняли решение об усилении его охраны. Вместе с тем, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков сочли такого рода публикации преувеличенными.

В СМИ также появилась информация о том, что Навальному стало лучше. Он уже смог вспомнить события, после которых впал в состояние комы, вплоть до момента, когда в самолете ему стало плохо. По мнению немецких специалистов, физически оппозиционеру в скором времени удастся восстановиться по меньшей мере на 90%, тогда как психически он уже практически полностью вернулся к нормальному состоянию.

Напомним, Навальный в конце августа был доставлен в Германию как "гость канцлера". Как отмечал немецкий телевизионный канал ZDF, указанный статус можно считать "бюрократической уловкой", при помощи которой оппозиционеру смогли обеспечить "наилучшую полицейскую защиту".

Ранее глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что в России считают неподобающим отношение германской стороны к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Министр подчеркнул, что у Москвы "накопилось немало вопросов к немецким коллегам".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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