Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по Навальному

15:03

Фото: vk.com



В России считают неподобающим отношение германской стороны к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что у Москвы "накопилось немало вопросов к немецким коллегам".



Как заявил Сергей Лавров, Берлин демонстрирует "совершенно неподобающее отношение к официальным запросам", которые российская сторона направляет в ФРГ. Глава МИД РФ высказался на эту тему в ходе сегодняшней пресс-конференции.



По словам российского министра, Москву не устраивает суть реакции на ее закономерные требования, равно как и "абсолютно неприемлемый тон", в котором позиция официального Берлина по ситуации с Алексеем Навальным "доводится до мировой общественности".



Ранее германский канцлер Ангела Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с этим делом. По ее словам, ответ будет общим для стран Евросоюза и его подготовят после того, как будут получены разъяснения от Москвы.



По мнению официального Берлина, Навальный мог быть отравлен - в его организме немецкие специалисты выявили следы токсического вещества. Однако российские специалисты считают, что у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса.



Омские и столичные лаборатории, проводившие различные исследования после госпитализации Навального, не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. Не принесла результатов и проверка, которую ранее осуществили правоохранительные органы РФ. В итоге каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела нет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:08 Неизвестные пытаются войти в квартиру Алексиевич

Неизвестные пытаются войти в квартиру Алексиевич 11:56 Тихановская обратилась к россиянам

Тихановская обратилась к россиянам 08:23 Власти США могут ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Власти США могут ввести дополнительные санкции против Белоруссии 8.9.2020 20:10 Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом Навального

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом Навального 8.9.2020 18:14 Установлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой