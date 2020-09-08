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Лавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по Навальному


15:03
Лавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по НавальномуФото: vk.com

В России считают неподобающим отношение германской стороны к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что у Москвы "накопилось немало вопросов к немецким коллегам".

Как заявил Сергей Лавров, Берлин демонстрирует "совершенно неподобающее отношение к официальным запросам", которые российская сторона направляет в ФРГ. Глава МИД РФ высказался на эту тему в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По словам российского министра, Москву не устраивает суть реакции на ее закономерные требования, равно как и "абсолютно неприемлемый тон", в котором позиция официального Берлина по ситуации с Алексеем Навальным "доводится до мировой общественности".

Ранее германский канцлер Ангела Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с этим делом. По ее словам, ответ будет общим для стран Евросоюза и его подготовят после того, как будут получены разъяснения от Москвы.

По мнению официального Берлина, Навальный мог быть отравлен - в его организме немецкие специалисты выявили следы токсического вещества. Однако российские специалисты считают, что у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса.

Омские и столичные лаборатории, проводившие различные исследования после госпитализации Навального, не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. Не принесла результатов и проверка, которую ранее осуществили правоохранительные органы РФ. В итоге каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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