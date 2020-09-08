|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по Навальному
15:03
Фото: vk.com
В России считают неподобающим отношение германской стороны к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что у Москвы "накопилось немало вопросов к немецким коллегам".
Как заявил Сергей Лавров, Берлин демонстрирует "совершенно неподобающее отношение к официальным запросам", которые российская сторона направляет в ФРГ. Глава МИД РФ высказался на эту тему в ходе сегодняшней пресс-конференции.
По словам российского министра, Москву не устраивает суть реакции на ее закономерные требования, равно как и "абсолютно неприемлемый тон", в котором позиция официального Берлина по ситуации с Алексеем Навальным "доводится до мировой общественности".
Ранее германский канцлер Ангела Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с этим делом. По ее словам, ответ будет общим для стран Евросоюза и его подготовят после того, как будут получены разъяснения от Москвы.
По мнению официального Берлина, Навальный мог быть отравлен - в его организме немецкие специалисты выявили следы токсического вещества. Однако российские специалисты считают, что у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса.
Омские и столичные лаборатории, проводившие различные исследования после госпитализации Навального, не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. Не принесла результатов и проверка, которую ранее осуществили правоохранительные органы РФ. В итоге каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|